 Підгрушна вимагає покарати Еберг за неспортивну поведінку | Біатлон | Champion.com.ua
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Підгрушна вимагає покарати Еберг за неспортивну поведінку

Сьогодні 22:16 478 0
Олена Підгрушна прокоментувала боротьбу з Ганною Еберг
Підгрушна вимагає покарати Еберг за неспортивну поведінку
#Підгрушна

Джерело - biathlon.com.ua.

Шведська біатлоністка Ганна Еберг вела "брудну гру" проти Олени Підгрушної під час змішаної естафети на чемпіонаті світу.

Про це розповіла сама українська біатлоністка.

"Власне коли почалась боротьба на останньому колі, то я на основному підйомі досить близько підібралась до шведки, і на спуск я, по суті, вже йшла їй в спину. Лижі працювали дуже добре, і я розуміла, що можу боротись і навіть обходити її.

Коли пішла друга половина кола, я почала обходити Еберг по правому боку траси. Але вона, побачивши мене праворуч, почала зміщуватись в сторону, виштовхуючи мене в "свіжак" (свіжий, невкатаний сніг – прим. Є.Т.), а іноді навіть в кущі. Те, що я кричала "Хоп, хоп!", не мало жодної реакції, і щойно вона бачила, що я її обганяю, то просто підрізала – так було кілька разів. Це – абсолютно неспортивна поведінка, і, відверто кажучи, за двадцять років в спорті, я таку наглість і хамство бачила вперше.

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Після того на останній підйом я вже пішла за нею, потім на спуск, лижі чудово котили, і навіть не зважаючи на те, що я знов вийшла в свіжак, почала шведку обганяти, фактично вирівнялась, і в цей момент вона просто почала переставляти лижі поміж моїх! Я мало не впала, і, зрозуміло, що рух був заблокований. Виходячи на фініш, я вже намагалась обійти то справа, то зліва, але історія повторювалась знов і знов: вона зміщувалась то правіше, то лівіше, повністю перекриваючи будь-які мої маневри. Повторюсь, це – абсолютно неприпустима поведінка в спорті, і я вважаю, що таких спортсменів потрібно покарати.

Раніше було таке правило, що коли спортсмен позаду кричить тобі "Хоп!", ти маєш зміститись і дати можливість себе обійти. Зараз, як мені сказали сьогодні, це правило вже відсутнє, але якщо спортсмен ось так внаглу не дає можливості їхати супернику, це є порушення. Я була абсолютно шокована після фінішу, та й навіть зараз злість аж до того, що руки трусяться. Напевно, добре, що я не бачила Еберг після фінішу і що не знаю англійську в достатній мірі, аби висловити все, що було на серці на даний момент.

Можна сказати, що це – лише емоції від втраченої медалі. Але я повністю відповідаю за свої слова. На трасі є камери, і навіть якщо ці моменти не потрапили в трансляцію, все це можна побачити при перегляді відеозапису.

Протест? Так, думаю, що мав сенс. Більше того, якби так вчинила я, то ми б ще не доїхали до фінішу, а мене б вже дискваліфікували, або покарали іншим чином. Але в нас вийшов такий збіг обставин, що в фінішному містечку не було тренерів, а поки я дійшла до нашої кабінки на стадіоні, розпочалось вже зібрання журі, членом якого був Юрай Санітра. А Юрай – єдина людина в нашій делегації, в компетенції якої подавати протести. Тому ми, власне, просто не встигли це зробити – забракло якихось лічених хвилин…", - відзначила Підгрушна.

Нагадаємо, збірна України прийшла четвертою у змішаній естафеті чемпіонату світу.

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