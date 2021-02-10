ЧС-2021. Змішана естафета: Як це було

Текстова трансляція стартової гонки на чемпіонаті світу 2021

Джерело - Чемпіон.

На цьому наша трансляція завершується. Нагадаємо, що вже у п'ятницю, 12 лютого, ми проведемо для вас текстовий онлайн чоловічого спринту!

Фініш:

1. Норвегія (0+11) 1:20:19.3

2. Австрія (0+2) +27.0

3. Швеція (0+8) +30.6

4. Україна (0+8) +31.1

Дуже хороший старт від нашої збірної. 0.5 секунди відділили нас від першої нагороди на чемпіонаті світу!

Швеція - третя. Україна на жаль залишилася четвертою!

Австрія - друга!

Норвегія здобула золото!

На позначці 29.1 Підгрушна впритул наблизилася до Еберг. Усе вирішиться на фініші!

Одну секунду відіграла секунду на позначці 28.3. Дуже близько знаходяться спортсменки.

Рейселлан та Гаузер майже гарантували собі золото та срібло відповідно. Боротьба має розгорнутися за бронзу!

5 секунд програє Підгрушна шведській спортсменці Ганні Еберг.

Підгрушна тричі схибила і лише четвертою вийшла з вогневого рубежа.

Гаузер одну хибу зробила і пішла другою.

Три хиби зроила Рейселлан, але все ж закрила усі мішені і пішла за золотою медалю.

Рейселлан вже підходить до вогневого рубежу. Чекаємо на Олену Підгрушну!

Разом вже йдуть Підгрушна та Гаузер по трасі. Відставання від Рейселлан 47 секунд. Позаду Еберг у 23 секундах.

Ліза Тереза Гаузер дуже добре відстрілялася. Австрійка йде за Оленою в 5 секундах.

Чисто стріляє Підгрушна! Відставання від норвежки 41 секунда.

Один додатковий патрон використала Рейселлан, але перевага у норвежців солідна.

44 секунди відставання у Підгрушної на підході до вогневого рубежа.

На позначці 24.1км Підгрушна має відставання від Рейселлан 39.1 секунд, а перевага над переслідувачами - 15 секунд.

Боротися вона буде з норвежкою Мартою Ольсбу-Рейселлан, шведкою Ганною Еберг та австрійкою Лізою Терезою Гаузер.

Вирішальний відрізок проїде Олена Підгрушна.

Неймовірний етап провела Юлія Джима!

Третя передача естафети:

1. Норвегія (0+7) 58:35.4

2. Україна (0+5) +39.3

3. Швеція (0+6) +57.1

Джима відіграла 4 секунди у Екхофф і відірвалася від Здуч на 14 секунд.

На позначці 20.8 Джима очолює групу переслідувачів. Відставання від Екхофф 40 секунд.

38 секунд у Джими до Екхофф. Франція пішла на коло штрафу і наразі знаходиться у 20 секундах позаду збірної України.

Австрійка Здуч третя, Швеція - четверта.

Джима відстрілялася на 0! Друга Юлія!

Дві хиби у Екхофф, але пішла вона лідером гонки.

На вогневий рубіж спортсмени прийшли з таким же відставанням.

Тягне за собою зараз Джима групу переслідувачів. 54 секунди відставання від лідера.

Джима також допустила одну хибу. 52 секунди відставання в українки, але разом з Юлією біжать збірні Канади, Швеції, Австрії та Росії.

Шевальє також знадоився один додатковий патрон. Француженка відстає на 29 секунд.

Два додаткових патрони використала Екхофф і пішла лідирувати в цій гонці.

Третьою прийшла Джима на вогневий рубіж.

На позначці 15.8км Екхофф зберігає комфортну перевагу. Шевальє трохи зменшила відрив. Юлія Джима біжить приблизно у темпі лідера.

За Норвегію побігла Тіріл Екхофф. Анаїс Шевальє продовжила гонку за французьку збірну.

На першому етапі жіночої частини гонки Україну представлятиме Юлія Джима.

Друга передача естафети:

1. Норвегія (0+3) 36:57.8

2. Франця (0+5) +39.2

3. Україна (0+4) +55.4

Збільшив темп Фійон-Має. Підручний зберігає третє місце, але відставання від француза 13 секунд. Бо втік вже на 48 секунд.

Наздогнав Підручний канадця на позначці 13.3км. До Фійона-Має залишилося 8 секунд.

Наразі в українця відставання від лідера 34 секунди.

Дві хиби у Підручного. Пішов він четвертим після Фійона-Має та Гоу.

Один додатковий патрон використав Бо, але пішов він першим з вогневого рубежа.

Бо першим прийшов на вогневий рубіж. Фійон-Має та Підручний йдуть за ним у 20 секундах.

Фійон-Має та Підручний залишилися двоє у групі, яка йде за Бо. Українець 3-й і віддстає від лідера на 20 секунд.

Йоганнес Бо продовжує лідирувати і збільшувати відставання. Дмитро Підручний йде у групі переслідуючих.

Підручний використав один додатковий патрон і пішов на трасу 5-м. Відставання 13 секунд.

Бо вийшов перший після вогневого рубежа. Другий канадець Скотт Гоу, трійку замкнув Фійон-Має.

4-м прийшов Підручний на стрільбище з відставанням у 13 секунд.

Наразі лідирує Йоганесс Бо, за ним йде Кантен Фійон-Має.

Вже на першій позначці Підручний вийшов на 4-е місце і скоротив відставання до 7.5 секунд.

Продовжив гонку Дмитро Підручний.

Артем Прима зміг суттєво скоротити відставання, до того ж українець пройшов канадця Крістіана Гоу.

Неприємна сталася ситуація у французького біатлоніста Емільєна Жаклена - спортсмен прямо перед фінішною прямою впав і зламав палку, але все ж допрацював до кінця і передав естафету.

Перша передача естафети:

1. Білорусь (0+1) 18:32.2

2. Франція (0+2) +4.1

3. Норвегія (0+1) +4.3

...

5. Україна (0+1) +13.6

Жаклен все ж таки пройшов білоруського спортсмена. Прима зберігає 6-у позицію. Українець наздогнав Фака та Гоу.

На позначці 5.8км Смольський зберігає лідерство, а Артем Прима відстав ще на 2 секунди.

Лідером виходить білорус Смольський, другий Жаклен, третій Гоу з Канади. Прима довго стріляв, але закрив усі 5 мішеней. Українець 6-й з відставанням у 17 секунд.

Шостим на другий вогневий рубіж прийшов Прима. Розпочинається друга стрільба.

Трошки збільшилося відставання Прими, але не критично - 8.3 секунди.

На позначці 3.3 км Легрейд продовжує утримувати перевагу в 4 секунди. Прима знаходиться у групі переслідувачів. Українець біжить шостим.

Першим з вогневого рубежа вийшов норвежець Легрейд, за ним Фак та Самуельсон.

Один додатковий патрон використав Прима, але відставання від лідера невелике - 9 секунд.

До першого вогневого рубежа підійшов наш спортсмен 8-м.

На позначці 1.6км Легрейд вийшов на перше місце. Прима зберігає місце в ТОП-10.

У загальній групі зараз біжить Прима. 10-е місце і відставання 3.9 секунд від спортсмена з нейтральним прапором.

Поруч з Примою стартували: Логінов(Росія), Легрейд(Норвегія), Жаклен(Франція), Смольський(Білорусь), Лессер(Німеччина), Вегер(Швейцарія), Біона(Італія), Самуельсон(Швеція) та інші.

На першому етапі за збірну України біжить Артем Прима.

Перша гонка на чемпіонаті світу розпочалася!

Раніше чемпіон представляв усі золоті медалі збірної України на чемпіонатах світу.

Українська збірна має 10-й стартовий номер.

Нагадаємо, став відомий склад збірної України на змішану естафету чемпіонату світу.

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У середу, 10 лютого, відбудеться змішана естафета на чемпіонаті світу. Початок гонки о 16:00 за київським часом. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція першого старту світової першості, яка розпочнеться за 15 хвилин до старту. Також на нашому сайті пряма трансляція змішаної естафети.

Поклюка-2021. Розклад і результати чемпіонату світу з біатлону