 Зубрилова, Семеренко, Підгрушна та Підручний. Усі золоті медалі збірної України на чемпіонаті світу | Блоги | Champion.com.ua
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Зубрилова, Семеренко, Підгрушна та Підручний. Усі золоті медалі збірної України на чемпіонатах світу
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Зубрилова, Семеренко, Підгрушна та Підручний. Усі золоті медалі збірної України на чемпіонатах світу

Сьогодні 13:04 Valeriy Ruchka 426 0
Зубрилова, Семеренко, Підгрушна та Підручний. Усі золоті медалі збірної України на чемпіонатах світу
Сьогодні, 10 лютого у словенській Поклюці стартує 55-й чемпіонат світу з біатлону. Наша команда за всю історію завоювала 37 нагород і це 8 результат серед усіх збірних світу. 
7 медалей мають найвищу пробу. От про них ми зараз і поговоримо.

Олена Зубрилова - чотириразова чемпіонка світу.

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Коли: 1999 рік(3) 2002(1)

Де: Контіолахті (Фінляндія), Голменколлен (Норвегія)

Олена Зубрилова є найтитулованішою українською біатлоністкою у історії, на рахунку якої 21 особиста перемога на етапах Кубка світу. Навіть близько наблизитися до цього показника не вдавалося жодній її співвітчизниці.

На чемпіонатах світу Зубрилова виграла 14 медалей, а найуспішнішим для неї виявився турнір 1999 року, який через сильні морози (нижче 20 градусів) був розділений на дві частин та розпочавшись у лютому у Контіолахті завершувався в березні у Голменколлені.

Це не завадило блискучому виступу Зубриловій, яка виграла гонку переслідування, індивідуалку та мас-старт, додавши до них бронзу в спринті.

Біатлоністка принесла Україні й четверте золото – у гонці на 12,5 км у 2002 році у Голменколлені, але після невдалого виступу на Олімпіаді-2002 змінила громадянство й надалі виступала за Білорусь.

Олена Підгрушна стає другою українською чемпіонкою

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Коли: 2013 рік

Де: Нове-Место (Чехія)

Нинішній капітан збірної України Олена Підгрушна свій найкращий у кар'єрі сезон провела у 2013 році. На чемпіонаті світу у Нове-Место вона стала другою після Олени Зубрилової українською біатлоністкою, яка виграла чемпіонат світу.

Підгрушна стала найсильнішою у спринті. Загалом же вона на світовій першості у Чехії зібрала повний комплект нагород, також отримавши бронзу гонки переслідування та естафетне срібло. Разом з нею на п'єдестал також піднялися Віта Семеренко, Валя Семеренко та Юлія Джима, які через рік взяли золото Оліміпади-2014.

Валя Семеренко виграє золото та бронзу в Контіолахті

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Коли: 2015 рік

Де: Контіолахті (Фінляндія)

Досягнення: 1 золото 

Валя Семеренко взяла на себе роль лідер збірної України у найважчий для команди момент, коли після олімпійського успіху паузу у кар'єрі взяли Олена Підгрушна та Віта Семеренко.

Не чемпіонаті світу 2015 року їй самотужки довелося рятувати репутацію українського біатлону і Валя Семеренко з цим блискуче впоралася. Вигравши гонку з масовим стартом вона стала третьою чемпіонкою світу з України. Крім цього, біатлоністка відзначилась й у спринті, у якому фінішувала третьою.

Дмитро Підручний здобуває перше золото українського чоловічого біатлону на чемпіонаті світу

Коли: 2019 рік

Де: Естерсунд (Швеція)

У гонці переслідування Дмитро Підручний припустився двох промахів під час першої стрільби, але це не завадило йому прийти першим та обігнати лідера світового біатлону норвежця Йоганнеса Тінгнеса Бо. Ця золота нагорода стала першою у спортивній кар'єрі тернопільського біатлоніста на світовому рівні, а крім того, історичною для України.

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