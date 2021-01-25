Бєлкіну включили у склад збірної України на чемпіонат Європи

Надія Бєлкіна потрапила до складу в останній момент

Тренерський штаб збірної України прийняв рішення включити до складу команди на чемпіонат Європи Надію Бєлкіну.

Про це розповів старший тренер жіночої команди Б Ілля Лопухов.

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Рішення по Бєлкіній було прийнято пізніше інших через незадовільні результати на першому тижні Кубка IBU в Арбер (106 місце в спринті).

Однак у наступних гонок, біатлоністка підтвердила своє право участь в континентальній першості (була 31 в короткій індивідуалці, і 8 в спринті).

Таким чином, наша команда повністю заповнила квоту в 6 спортсменок.

Раніше, Дмитро Підручний відмовився їхати на чемпіонат Європи.