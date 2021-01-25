Бєлкіну включили у склад збірної України на чемпіонат Європи

Джерело - xsport.ua.
Тренерський штаб збірної України прийняв рішення включити до складу команди на чемпіонат Європи Надію Бєлкіну.
Про це розповів старший тренер жіночої команди Б Ілля Лопухов.
Актуально: Став відомий склад збірної України на чемпіонат Європи
Рішення по Бєлкіній було прийнято пізніше інших через незадовільні результати на першому тижні Кубка IBU в Арбер (106 місце в спринті).
Однак у наступних гонок, біатлоністка підтвердила своє право участь в континентальній першості (була 31 в короткій індивідуалці, і 8 в спринті).
Таким чином, наша команда повністю заповнила квоту в 6 спортсменок.
Раніше, Дмитро Підручний відмовився їхати на чемпіонат Європи.