Цимбал поза ТОП-30 спринту на Кубку IBU

Результати спринту на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.

В німецькому Арбері відбувся чоловічий спринт в рамках етапу Кубка IBU.

Найшвидшим серед українців став Богдан Цимбал, котрий із одним промахом та штрафним колом приїхав 33-м.

Окрім нього, Денис Насико також потрапив до топ-40. Із двома промахами він фінішував на 40-му місці з відставанням у три хвилини.

Кубок IBU

Спринт, чоловіки

22 січня

1. Філіп Андерсен (Норвегія, 0+0) 25:31.2

2. Сіверт Баккен (Норвегія, 0+0) +53.1

3. Філіп Нарват (Німеччина, 0+2) +56.3

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33. Богдан Цимбал (0+1) +2:43.3

40. Денис Насико (1+1) +3:00.1

60. Андрій Доценко (1+2) +3:49.4

87. Руслан Бригадир (2+4) +5:00.9

109. Сергій Телень (3+2) +5:50.4

Тарас Лесюк - не стартував

Віталій Труш - не стартував

Нагадаємо, Дудченко зупинився за крок від медалі в індивідуальній гонці на Кубку світу.