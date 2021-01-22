Цимбал поза ТОП-30 спринту на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.
В німецькому Арбері відбувся чоловічий спринт в рамках етапу Кубка IBU.
Найшвидшим серед українців став Богдан Цимбал, котрий із одним промахом та штрафним колом приїхав 33-м.
Окрім нього, Денис Насико також потрапив до топ-40. Із двома промахами він фінішував на 40-му місці з відставанням у три хвилини.
Кубок IBU
Спринт, чоловіки
22 січня
1. Філіп Андерсен (Норвегія, 0+0) 25:31.2
2. Сіверт Баккен (Норвегія, 0+0) +53.1
3. Філіп Нарват (Німеччина, 0+2) +56.3
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33. Богдан Цимбал (0+1) +2:43.3
40. Денис Насико (1+1) +3:00.1
60. Андрій Доценко (1+2) +3:49.4
87. Руслан Бригадир (2+4) +5:00.9
109. Сергій Телень (3+2) +5:50.4
Тарас Лесюк - не стартував
Віталій Труш - не стартував
Нагадаємо, Дудченко зупинився за крок від медалі в індивідуальній гонці на Кубку світу.