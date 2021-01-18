Санітра: У Підручного наразі оптимальна форма

Головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра оцінив форму Дмитра Підручного.

Про це розповів сам наставник.

"Уже в той час, який у нас залишився до чемпіонату світу, треба бути на певному фізичному рівні, бути впевненим у стрільбі. Підручний зараз знаходиться на оптимальному рівні: є що допрацювати. Головне, щоб здоров'я витримало.

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Наступні дні будемо все робити, щоб його форму ще підняти до чемпіонату світу", - розповів Санітра.