 Підручний: Вперше в кар'єрі щось трапилося із затвором | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Підручний у ТОП-20 мас-старту в Обергофі
Вчора 14:13 795
Беленюк та Насібов здобули золоті нагороди на турнірі у Хорватії
Сьогодні 00:14 15
Кривцов: Луческу? Розчарувався в ньому, як в людині
Вчора 19:25 1046 1
Збірна України завоювала срібні нагороди на Кубку IBU
Вчора 16:55 818
Сімон виграла масстарт на Кубку світу в Обергофі
Вчора 16:41 442
Nivea та Skoda відмовилися спонсорувати чемпіонат світу в Білорусі
Вчора 14:35 1080
Зідан пообіцяв Луніну місце в стартовому складі на матч Кубку Іспанії
Вчора 11:40 836
Монзуль - у ТОП-3 найкращих арбітрів десятиріччя серед жінок
Вчора 10:53 502
Беленюк вийшов у фінал турніру в Загребі
16.01.2021 20:11 2949
Нойок покинув Динамо Брест
16.01.2021 18:09 2910
Блоги
Бійці UFC вшанували пам'ять Марадони на дуелі поглядів
Бійці UFC вшанували пам'ять Марадони на дуелі поглядів Valeriy Ruchka
16.01.2021 11:45 392
Британські чемпіони визначили переможця у можливому поєдинку Віталія та Володимира Кличків
Британські чемпіони визначили переможця у можливому поєдинку Віталія та Володимира Кличків Андрій Твердохліб
15.01.2021 17:22 2490
Зіркова українська гімнастка продемонструвала вправи з бананами
Зіркова українська гімнастка продемонструвала вправи з бананами Андрій Твердохліб
15.01.2021 16:55 1687
Відео-блогер обіцяє Мейвезеру переламати того навпіл
Відео-блогер обіцяє Мейвезеру переламати того навпіл Андрій Твердохліб
15.01.2021 15:10 609
Відео дня. Російська біатлоністка не закрила жодної мішені в стрільбі стоячи
Відео дня. Російська біатлоністка не закрила жодної мішені в стрільбі стоячи Андрій Твердохліб
15.01.2021 13:28 757
Їх нема, але вони є. Гравець Далласа дотепно привітав уболівальників на трибунах
Їх нема, але вони є. Гравець Далласа дотепно привітав уболівальників на трибунах Андрій Твердохліб
15.01.2021 12:57 451
Фото дня. Володимир Кличко провів тренування в Києві
Фото дня. Володимир Кличко провів тренування в Києві Андрій Твердохліб
15.01.2021 12:02 10256
У Швеції футболісти викинули на поле другий м'яч, щоб зірвати атаку суперника
У Швеції футболісти викинули на поле другий м'яч, щоб зірвати атаку суперника Valeriy Ruchka
14.01.2021 17:41 1087
Шестиразова володарка Золотого м'яча оголосила про заручини з одноклубницею. Фото закоханих дівчат
Шестиразова володарка Золотого м'яча оголосила про заручини з одноклубницею. Фото закоханих дівчат Valeriy Ruchka
14.01.2021 17:10 1709 5
Безліч дублів, щоб записати маленьке привітання. Як Андрій Шевченко не міг сказати елементарних фраз
Безліч дублів, щоб записати маленьке привітання. Як Андрій Шевченко не міг сказати елементарних фраз Valeriy Ruchka
14.01.2021 16:08 2447 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:14 Єдиноборства Беленюк та Насібов здобули золоті нагороди на турнірі у Хорватії 15
00:09 Футбол Колос переграв сербський Пролетер 49
17 Січня 2021
23:54 Футбол Ліон сенсаційно програв Мецу у 20 турі Ліги 1 110
23:42 Футбол Інтер переграв Ювентус у 18 турі Серії А 138
23:25 Футбол Сассуоло - Парма 1:1. Огляд матчу 179
23:08 Футбол Манчестер Сіті із Зінченком знищив Крістал Пелес у 19 турі АПЛ 447
22:54 Футбол Аталанта - Дженоа 0:0. Огляд матчу 261
22:39 Футбол Левандовський встановив черговий рекорд у Бундеслізі 346
22:26 Хокей. УХЛ Сокіл - Крижані Вовки 2:1. Огляд матчу 340
22:09 Бокс Гірн: Угода на бій між Ф'юрі і Джошуа дійсно укладена 526
21:55 Біатлон Підручний: Вперше в кар'єрі щось трапилося із затвором 464
21:51 Пряма трансляція Барселона - Атлетік: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок Іспанії. LIVE 447
21:49 Блог Фото дня: Брати Клички і Мохаммед Алі 366
21:41 Футбол Кротоне - Беневенто 4:1. Огляд матчу 397
21:25 Бокс WBO санкціонувала поєдинок Андраде - Вільямс 497
21:11 Футбол Брюгге з Соболем розгромив Беєрсхот у 20 турі Ліги Жупіле 511
20:59 Футбол Айнтрахт завдяки дублю Йовича переміг Шальке у 16 турі Бундесліги 543
20:55 Футбол Аталанта Маліновського не змогла здолати Дженоа у 18 турі Серії А 576
20:40 Теніс Стаховський слідом за Костюк йде на суворий карантин 858
20:23 Футбол Ліверпуль та Манчестер Юнайтед не виявили сильнішого у 19 турі АПЛ 713
20:09 Бокс Бетербієв дізнався дату наступного бою 836
19:55 Футбол Лілль переміг Реймс у 20 турі Ліги 1 551
19:41 Хокей. УХЛ Сокіл здолав Крижаних Вовків у 26 турі УХЛ 871
19:25 Футбол Кривцов: Луческу? Розчарувався в ньому, як в людині 1046 1
19:15 Біатлон Кубок світу-2020/21 - день за днем: онлайн 31252

Підручний: Вперше в кар'єрі щось трапилося із затвором

Вчора 21:55 464 0
Український біатлоніст прокоментував свій виступ під час гонки
Підручний: Вперше в кар'єрі щось трапилося із затвором
#Підручний

Джерело - Суспільне спорт.

У масстарті на шостому етапі в Обергофі українець Дмитро Підручний проблеми з гвинтівкою.

Про це заявив сам спортсмен.

"Мас-старт був досить непоганим, до третього кола почувався добре. Шкода, що схибив на першій стрільбі - старався швидко стріляти, щоб трохи під'їхати до групи лідерів, бо стартова позиція була далека. Одразу на старті програєш 5-7 секунд усім лідерам, тому старався швидко стріляти. На жаль, перший габарит не пройшов. На другу стрільбу зробив поправку, впорався зі стрільбою.

Стосовно стійок - у мене виникли проблеми з гвинтівкою, заклинив затвор, довелося розряджати гвинтівку, тому збився з ритму й промахнувся. На останній стрільбі для кожного пострілу доводилося докладати силу, щоб закрити затвор.

Через це обидві стрільби стоячи була повільними - гвинтівка працювала не так, як треба. Можна було замінити гвинтівку, але своя краща, ніж чужа. Вирішив що буду стріляти зі своєї, але довелося докладати сили. Це, звичайно, не виправдання, але мене питали, що сталося на третій стрільбі. Це таке пояснення.

Що саме сталося - не знаю, розберу гвинтівку, подивлюся. Це уперше в моїй кар'єрі щось сталося із затвором. Перед кожним тренуванням та стартом повністю перевіряю гвинтівку, можливо, вплинув мороз чи ще щось - було досить холодно.

Щодо ходу - трохи втомився, бо спринт та естафета були для мене дійсно важкими. У мас-старті важко тримати темп лідерів, але за аналізом задоволений своїм ходом, міг боротися з усіма. Шкода, що були ці проблеми на стрільбі, можна було вище бути у фінішному протоколі. Але маємо те, що маємо. Радує, що зберігається позитивна динаміка і в плані ходу, і загалом краще себе почуваю. Думаю, що наступні результати будуть кращими", - сказав Підручний.

Раніше, Підручний посів 20-е місце у масстарті в Обергофі.

Коментарі ()