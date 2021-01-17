Підручний: Вперше в кар'єрі щось трапилося із затвором

У масстарті на шостому етапі в Обергофі українець Дмитро Підручний проблеми з гвинтівкою.

Про це заявив сам спортсмен.

"Мас-старт був досить непоганим, до третього кола почувався добре. Шкода, що схибив на першій стрільбі - старався швидко стріляти, щоб трохи під'їхати до групи лідерів, бо стартова позиція була далека. Одразу на старті програєш 5-7 секунд усім лідерам, тому старався швидко стріляти. На жаль, перший габарит не пройшов. На другу стрільбу зробив поправку, впорався зі стрільбою.

Стосовно стійок - у мене виникли проблеми з гвинтівкою, заклинив затвор, довелося розряджати гвинтівку, тому збився з ритму й промахнувся. На останній стрільбі для кожного пострілу доводилося докладати силу, щоб закрити затвор.

Через це обидві стрільби стоячи була повільними - гвинтівка працювала не так, як треба. Можна було замінити гвинтівку, але своя краща, ніж чужа. Вирішив що буду стріляти зі своєї, але довелося докладати сили. Це, звичайно, не виправдання, але мене питали, що сталося на третій стрільбі. Це таке пояснення.

Що саме сталося - не знаю, розберу гвинтівку, подивлюся. Це уперше в моїй кар'єрі щось сталося із затвором. Перед кожним тренуванням та стартом повністю перевіряю гвинтівку, можливо, вплинув мороз чи ще щось - було досить холодно.

Щодо ходу - трохи втомився, бо спринт та естафета були для мене дійсно важкими. У мас-старті важко тримати темп лідерів, але за аналізом задоволений своїм ходом, міг боротися з усіма. Шкода, що були ці проблеми на стрільбі, можна було вище бути у фінішному протоколі. Але маємо те, що маємо. Радує, що зберігається позитивна динаміка і в плані ходу, і загалом краще себе почуваю. Думаю, що наступні результати будуть кращими", - сказав Підручний.