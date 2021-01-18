Санітра: Задоволений другим епапом в Обергофі

Головний тренер збірної України Юрай Санітра виділив прогрес українських біатлоністів.

Про це розповів сам наставник.

"Перший етап Кубка світу після Нового року був [для України] неоптимальним: у Дмитра Підручного не було стрільби у спринті, потім два провали в змішаних естафетах. Але другим етапом в Обергофі задоволений: дуже високий стандарт підтвердив Підручний у спринті, добре пробіг в естафеті та мас-старті. Теж порадувала Юлія Джима, я задоволений прогресом Олени Підгрушнї і радий за Валю Семеренко, яка в естафеті добре пробігла.

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Думаю, що є запас в Артема Прими - не виходить поки в нього і відстрілятися, і добре пробігти. Задоволений чоловічою естафетою, де хлопці добре стріляли і показали командний результат. У жіночій естафеті сподобалася друга частина. От зараз задоволений підготовкою до чемпіонату Європи та світу", - розповів Санітра.