Українки не кваліфікувались до масстарту вперше з березня 2019 року

Нашу країну не представлять в жіночому масстарті

Джерело - Чемпіон.

Українські біатлоністки не приймуть участь в мас-старті шостого етапу Кубку світу з біатлону.

Подібна подія трапиться вперше з 24 березня 2019 року.

Згідно з правилами, в мас-старті беруть участь перші 25 біатлоністів загального заліку Кубка світу і 5 найкращих спортсменів за підсумками етапу.

Найкраще місце в заліку серед українок у Юлії Джими, яка знаходиться на 27 місці. Сьогодні, 14 січня, в Обергофі відбувся спринт, в якому Джима показала 24-й результат, Валентина Семеренко - 28-й, Віта Семеренко - 60-й, а Олена Підгрушна - 62-й. Таким чином, ніхто з українок не візьме участі в мас-старті, який відбудеться 17 січня.