Санітра оцінив виступи збірної України у грудні

Збірна України з біатлону ще покаже гідні результати у сезоні.

Про це розповів головний тренер національної команди Юрай Санітра.

"Якщо згадати перші старти, то люди уже забули, в яких умовах і з якими проблемами ми зіштовхнулися під час літньої підготовки. Можу на 100% сказати, що за такою моделлю як цього року, я ніколи команду не готував би. Назвав би цю модель "ковід-програма" - що було дозволено, те робили.

На перших стартах не все було як ми хотіли, але були об'єктивні причини, чому не всі спортсмени на старті сезону не були готові.

У Контіолахті дівчата добре пробігли, у трьох гонках спортсменки були у ТОП-10, Даша Блашко добре стартувала, а в естафеті - п'яті. Щодо хлопців: то у Контіолахті було гірше, хоча були як хороші, так і погані моменти. Було багато проблем: як з фізичним станом, так і зі стрільбою, у нас не було своїх патронів у Контіолахті, бо не встигли пройти тест зброї - це теж впливало на стрільбу.

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Друга частина грудня в Гохфільцені - там хлопці показали дуже хороший прогрес. У Дмитра Підручного - 6 місце в спринті, хороший стан у Артема Прими, а також Антон Дудченко показав, що може бути хорошим членом команди. Не можу бути задоволений виступом Руслана Ткаленка та Богдана Цимбала - у них були проблеми з фізичним станом наприкінці змагань.

Щодо жінок, то був неочікуваний провал в [останньому] спринті: Валентина Семеренко та Олена Підгрушна не встигли пройти акліматизацію, для них кількість стартів поспіль дуже впливає на те, як можуть виступити. Дар'я Блашко у грудні пробігла усі гонки - для неї трохи забагато, раніше з таким не стикалася, тому в кінці була втомлена, це вплинуло і на стрільбу. Катя Бех непогано пробігла, але їй треба почекати, треба більшу кількість стартів, щоб акліматизуватися в дорослому біатлоні.

Загалом, грудень не був хорошим, але і не був поганим. Маємо від чого відштовхнутися, упевнений, що ми не сказали останнього слова у сезоні", - відзначив Санітра.