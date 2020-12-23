Бринзак: У жіночу збірну на Кубок світу більше нікого не довикликають

Нових імен в складі жіночої збірної України на Кубку світу з біатлону не буде.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"В жіночу команду на Кубок світу довикликати нікого не будуть. Усі сім дівчат – Бех, Блашко, Джима, Меркушина, Підгрушна та сестри Семеренко тренуються зараз разом в Обертілліасі, у них квота заповнена максимально. А ось хлопців лише п’ятеро, тому є змога, щоб до основної команди приєдналися ще двоє спортсменів. Хто це буде, вже зараз зрозуміло - це Лесюк та Тищенко.

Щодо дівчат, то вони поїдуть на кубок IBU. Якщо там себе гарно зарекомендують – будуть розглядатися варіанти із тим, щоб запросити їх в основну команду на Кубок світу.

Після чемпіонату спортсмени поїдуть додому, а вже з другого січня розпочнуть підготовчий збір до січневих етапів. Лише безпосередньо перед змаганнями біатлоністи вирушать хто на Кубок світу, а хто на Кубок IBU", - сказав Бринзак.