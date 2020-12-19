Санітра: Після спринту говоритиму з особистим тренером Меркушиної

У рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 в австрійському Гохфільцені відбувся жіночий спринт.

Тренер збірної України Юрай Санітра прокоментував виступ збірної України.

"Незадоволений результатом, чекали трохи більшого. Усі дівчата були не такими, як ми чекали, трохи втомленими - це і позначилося на швидкості на трасі. Самі собі програвали у порівнянні з попередніми стартами", - заявив тренер.

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"Окремо проговорю про Анастасію Меркушину, яка бігла перший старт у сезоні. Рано говорити про те, що можна було щось зробити по-іншому. Але скажу, що є над чим працювати. Після гонки переслідування буду говорити з її особистим тренером, що буде далі", - сказав Санітра.