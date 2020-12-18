Меркушина виділила проблеми у спринті

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина відреагувала на свою дебютну участь в старті жіночої збірної на етапах Кубка світу-2020/21.

Про це розповіла сам біатлоністка.

"Звісно, гонкою не задоволена. Бачу, що є великі проблеми з ходом. Хоча і розумію звідки вони, тому що літня підготовка, у зв’язку із пандемією, була проблематична, а вкатка і подальші тренування були катастрофічні через проблеми, що виникли.

Зрозуміло, що не пробігши жодного контрольного тренування я фізично не могла показати кращий результат. Сподіваюсь, що у мене буде час розігнатися і виконати потрібну роботу, адже до цієї гонки я не провела жодної контрольної гонки як через погодні умови, так і через деякі інші проблеми. В принципі, я не здивована таким результатом, але дуже ним розчарована. Добре, що вдалося впоратися на вогневому рубежі, але це не те, на що я розраховувала", - додала біатлоністка. ", - заявила Меркушина.