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Меркушина виділила проблеми у спринті

Сьогодні 19:33 895 0
Анастасія Меркушина прокоментувала результат у спринті на етапі Кубка світу
Меркушина виділила проблеми у спринті
#Меркушина

Джерело - biathlon.com.ua.

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина відреагувала на свою дебютну участь в старті жіночої збірної на етапах Кубка світу-2020/21.

Про це розповіла сам біатлоністка.

"Звісно, гонкою не задоволена. Бачу, що є великі проблеми з ходом. Хоча і розумію звідки вони, тому що літня підготовка, у зв’язку із пандемією, була проблематична, а вкатка і подальші тренування були катастрофічні через  проблеми, що виникли.

Зрозуміло, що не пробігши жодного контрольного тренування я фізично не могла показати кращий результат. Сподіваюсь, що у мене буде час розігнатися і виконати потрібну роботу, адже до цієї гонки я не провела жодної контрольної гонки як через погодні умови, так і через деякі інші проблеми. В принципі, я не здивована таким результатом, але дуже ним розчарована. Добре, що вдалося впоратися на вогневому рубежі, але це не те, на що я розраховувала", - додала біатлоністка. ", - заявила Меркушина.

Меркушина посіла 60-е місце в жіночому спринті на 7.5 км у Гохфільцені з нулем промахів. На фініші вона програла переможниці понад дві хвилини.

Нагадаємо, українки провалили спринт на Кубку світу у Гохфільцені.

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