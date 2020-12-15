Семенов зазнав нової травми

Повернення та дебют у сезоні, найімовірніше, не відбудеться за планом

Джерело - Суспільне Спорт.

Український біатлоніст Сергій Семенов навряд повернеться до складу збірної на початку січня.

Про це заявив головний тренер збірної України Юрай Санітра.

"Сергій Семенов має нові проблеми: він впав на льоду, його болять груди та ребра. Не знаємо, як він, що з ним далі буде. Сергій пройде обстеження у Швейцарії, але я думаю, що він зламав ребро. Не можемо розраховувати на нього", - зазначив Санітра.

Падіння сталося на минулому тижні, у четвер 10 грудня. Поки що Семенов не пройшов медобстеження, тому характер травми невідомий.

У складі чоловічої збірної України на четвертий етап Кубка світу - п'ять біатлоністів. Крім Семенова (який вилетів ще до старту сезону) відсутній також Тарас Лесюк - він через сімейні обставини повернувся до України перед стартом третього етапу Кубка світу.

Відтак, на спринтерську гонку в Гохфільцені Юрай Санітра виставлятиме п'ятьох доступних біатлоністів: Дмитра Підручного, Артема Приму, Антона Дудченка, Руслана Ткаленка та Богдана Цимбала.

Раніше, чоловіча збірна України в естафеті посіла 13-е місце.