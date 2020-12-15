Кубок світу з біатлону: де дивитися онлайн прямі трансляції

Джерело - Чемпіон.

Незважаючи на світову пандемію, яку викликав вірус COVID-19, організатори Кубку світу з біатлону зуміли організувати змагання, фактично, у повному об'ємі. Зміни торкнулися лише розкладу етапів, що пов'язано з перельотами біатлоністів і їхніх котнактів із оточуючими.

В Україні цьогоріч, за доброю традицією, Кубок світу в повному об'ємі в прямому етері транслює телеканал UA Перший. Також онлайн-трансляції доступні на телеканалах Eurosport 1/2, які доступні в більшості кабельних провайдерів і ОТТ-сервісів.

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