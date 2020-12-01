 Санітра оцінив старт сезону | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар - Реал: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:16 6241
Один з лідерів Першої ліги може припинити існування
Сьогодні 15:09 1524
Шахтар - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:28 3297
Джойс: Не можу дочекатися бою з Усиком, щоб прикінчити його
Сьогодні 12:41 2053
Володимир Мула: Пандемія завадила Вейну Грецькому прилетіти в Україну
Сьогодні 12:01 533
У Гамільтона виявили коронавірус
Сьогодні 10:40 367
Циганик: Не думаю, що у України є шанси в Лозанні
Сьогодні 10:10 1051
Суркіс: Сьогодні ми не на тому рівні, щоб конкурувати з Барселоною і Ювентусом
Сьогодні 09:40 897
УАФ отримала мотиваційну частину рішення УЄФА щодо матчу Швейцарія - Україна
Сьогодні 08:24 3642
Ювентус – Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:12 943
Блоги
Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого
Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:52 1287
Шахтар провів відкрите тренування напередодні гри з Реалом
Шахтар провів відкрите тренування напередодні гри з Реалом Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:11 284
Про старт нового біатлонного сезону із легендою української журналістики Сергієм Савелієм!
Про старт нового біатлонного сезону із легендою української журналістики Сергієм Савелієм! Valeriy Ruchka
Вчора 23:09 360
Гравці Бока Хуніорс довели до сліз дочку Марадони
Гравці Бока Хуніорс довели до сліз дочку Марадони Valeriy Ruchka
Вчора 14:26 687
Перемоги Динамо та Шахтаря та найбільш футбольна область України - ТаТоТаке
Перемоги Динамо та Шахтаря та найбільш футбольна область України - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 12:47 452
На тренувальних полях Роми знайшли бомби часів Другої світової війни
На тренувальних полях Роми знайшли бомби часів Другої світової війни Valeriy Ruchka
28.11.2020 19:00 1029 1
Дружба переможе гнилу політику, - український чемпіон Європи підтримав дружбу з росіянами
Дружба переможе гнилу політику, - український чемпіон Європи підтримав дружбу з росіянами Valeriy Ruchka
28.11.2020 18:15 2524 6
У США переплутали Марадону з Мадоною і почали оплакувати популярну співачку
У США переплутали Марадону з Мадоною і почали оплакувати популярну співачку Valeriy Ruchka
28.11.2020 17:51 621
Українському гросмейстеру пропонували роль в серіалі Хід королеви
Українському гросмейстеру пропонували роль в серіалі Хід королеви Valeriy Ruchka
28.11.2020 13:51 684
Найвища будівля світу красиво попрощалася з Марадоною
Найвища будівля світу красиво попрощалася з Марадоною Valeriy Ruchka
28.11.2020 13:23 846
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:14 Футбол Динамо втратило Буяльського до кінця року 82
17:58 Футбол Гай: Реал по іншому підійде до матчу з Шахтарем 187
17:44 Футбол Тете назвав пріоритетні варіанти продовження кар'єри 209
17:31 Футбол Пірло: Мората зіграє з Динамо 266
17:17 Футбол Експрезидент Реала: Найбільша помилка Переса – продаж Роналду 563
17:00 Кіберспорт Ternopil Gaming розгромив Odessa Gaming у чемпіонаті України 337
16:58 Біатлон Санітра оцінив старт сезону 406
16:46 Футбол Чигринський пропустить матч Ліги Європи через травму 388
16:29 Футбол УАФ буде судитися з УЄФА 1241
16:15 Футбол Динамо скасувало прогулянку Турином 530
15:55 Футбол Конте залишиться в Інтері до кінця контракту 614
15:39 Футбол Призначено дату виборів президента Барселони 607
15:24 Бокс Ф'юрі вказав найлегшого суперника для себе 1491
15:09 Футбол Один з лідерів Першої ліги може припинити існування 1524
14:55 Бокс Ф'юрі назвав головну особливість легендарного Тайсона 986
14:39 Футбол Луческу: Марадона заблукав після відходу на пенсію, йому ніхто не допоміг 1392
14:25 Бокс У Джойса хороші шанси перемогти Усика - журналіст 962
14:09 Футбол Монзуль працюватиме на матчі Ліги Європи 1076
13:52 Блог Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого 1295
13:51 Баскетбол Тернер став тренером Бостона 761
13:33 Бокс Арум: Хейні повинен заслужити бій з Лопесом 1180
13:28 Футбол Шахтар - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів 3297
13:15 ММА Стала відома дата другого бою Долідзе у UFC 839
13:11 Блог Шахтар провів відкрите тренування напередодні гри з Реалом 284
12:57 Футбол Бетіс - Ейбар 0:2. Огляд матчу 884

Санітра оцінив старт сезону

Сьогодні 16:58 406 0
Юрай Санітра прокоментував старт сезону
Санітра оцінив старт сезону
#Санітра

Джерело - suspilne.media.

Збірна України планує покращити свої результати на другому етапі Кубка світу.

Про це розповів головний тренер національної команди Юрай Санітра.

"Після першого старту сезону всім зрозуміло, що ми не задоволені результатом. Особливо це стосується чоловіків. У жінок два потрапляння в ТОП-10 – це дуже хороший показник для дебютного етапу Кубка світу. Я провів особисті розмови з кожним спортсменом і радію, що немає жодної депресії після перших гонок. Всі дивляться вперед, адже знаємо – проблеми зі здоров’ям відсутні й нам потрібно зібратися психологічно.

Я бачу велику проблему в тому, що не закриваємо мішені на стрільбищі, а поки цього не буде, то й ходом ми не станемо швидшими. Готуємось до другого Кубка світу. Всі налаштовані показати, що виступ на минулих вихідних не демонструє наш справжній рівень", - додав Санітра.

Раніше Підгрушна потрапила до ТОП-10 спринту на Кубку світу.

Нагадаємо, Семенов повернеться в січні.

Коментарі ()