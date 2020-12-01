Санітра оцінив старт сезону

Збірна України планує покращити свої результати на другому етапі Кубка світу.

Про це розповів головний тренер національної команди Юрай Санітра.

"Після першого старту сезону всім зрозуміло, що ми не задоволені результатом. Особливо це стосується чоловіків. У жінок два потрапляння в ТОП-10 – це дуже хороший показник для дебютного етапу Кубка світу. Я провів особисті розмови з кожним спортсменом і радію, що немає жодної депресії після перших гонок. Всі дивляться вперед, адже знаємо – проблеми зі здоров’ям відсутні й нам потрібно зібратися психологічно.

Я бачу велику проблему в тому, що не закриваємо мішені на стрільбищі, а поки цього не буде, то й ходом ми не станемо швидшими. Готуємось до другого Кубка світу. Всі налаштовані показати, що виступ на минулих вихідних не демонструє наш справжній рівень", - додав Санітра.