Підручний: В отриманні квартири допоміг Беленюк

Дмитро Підручний прокоментував отримання квартири

Український біатлоніст Дмитро Підручний майже два роки чекав на квартиру, після того, як виграв чемпіонат світу з біатлону.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Приблизно місяць тому дізнався, що у мене все-таки буде квартира. Звичайно у мене були позитивні емоції, але це все дуже довго тягнулося. Уже минуло півтора року від того, як я став Чемпіоном світу. За цей час я вже почав будувати будинок… Звичайно, до завершення будівництва ще дуже-дуже довго, але перші кроки вже зроблені. Актуально: Підручний отримав квартиру у Тернополі Чесно скажу, на квартиру не сподівався, не думав, що вийде її вибороти. Дуже багато допоміг Жан Беленюк, крім того вдячний Віктору Михайловичу Щуру (президент Тернопільської регіональної федерації з біатлону), адміністрації президента, а також міському голові Тернополя Сергію Надалу, який все-таки пішов назустріч і виділив квартиру. Не можу не подякувати Федерації біатлону України, на чолі якої стоїть Володимир Михайлович Бринзак, який також доклав чимало зусиль для того, щоб це все відбулося. Будинок вже зданий в експлуатацію, вже є вулиця, номер квартири, тому з наступного тижня можна йти заключати договір, а також робити документи на право власності. Вже після того буду думати про налагодження житлових умов у квартирі", - сказав Підручний.

Нагадаємо, Підручний візьме участь в шоу-гонці у Вісбадені.