Підручний отримав квартиру у Тернополі

Джерело - ukrinform.ua.
Чемпіон світу-2019 в гонці переслідування український біатлоніст Дмитро Підручний отримав від держави однокімнатну квартиру розміром 39,4 квадратних метрів в новобудові в новому районі Тернополя.
Про це розповів сам спортсмен.
"До святкування дня міста Тернополя з рук міського голови отримав сертифікат на квартиру! Спасибі всім, хто допоміг і посприяв цьому! Ця нагорода є додатковою мотивацією для мене і молодих спортсменів, які бачать, що держава підтримує і цінує наші досягнення! Вона дає нові сили рухатися вперед і отримувати нові нагороди для нашої батьківщини і Тернопільщини", - написав Підручний.
До цього моменту Підручний з дружиною і двома дітьми проживав в квартирі, яка належить його батькам.
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Сьогодні до святкування дня міста Тернополя отримав сертифікат на квартиру! Дякую всім хто допоміг та посприяв цьому! Ця нагорода є додатковою мотивацією для мене та молодих спортсменів, які бачать, що держава підтримує та цінить наші здобутки! Вона дає нові сили рухатися вперед та здобувати нові нагороди для нашої батьківщини та Тернопільщини! #ternopil @galereya_vushyvanok.com.ua
Нагадаємо, Підручний візьме участь в шоу-гонці у Вісбадені.