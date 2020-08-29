 Підручний отримав квартиру у Тернополі | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Віктор Постол - Хосе Рамірес: анонс чемпіонського бою WBO та WBC
Вчора 23:38 1410
Арсенал - Ліверпуль: онлайн-трансляція Суперкубку Англії. LIVE
Сьогодні 18:33 1199
Віктор Постол - Хосе Рамірес: ОНЛАЙН
Сьогодні 13:57 2158
Постол - Рамірес: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC і WBO. LIVE
Сьогодні 11:10 2344
Динамо назвало ціну трансферу Супряги
Вчора 21:45 2936
Батько Мессі назвав наступний клуб Ліонеля
Вчора 19:28 5400
Олімпік підсилиться двома гравцями Динамо
Вчора 19:14 2360
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті - Ірина Галай
Вчора 18:43 5954
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма
Вчора 18:42 6395
Луческу відмовився відпускати Русина
Вчора 16:45 3415
Блоги
Відео. Ярмоленко забив гол у ворота Брентфорда
Відео. Ярмоленко забив гол у ворота Брентфорда Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:53 889
Захисник, що може перебратися в Динамо: добірка найкращих моментів Леонардо Годоя
Захисник, що може перебратися в Динамо: добірка найкращих моментів Леонардо Годоя Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:52 552
Гол Нінковича допоміг ФК Сідней вийти в фінал А-Ліги
Гол Нінковича допоміг ФК Сідней вийти в фінал А-Ліги Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:33 873
Брат завжди підтримує брата. Клички записали спільне відео
Брат завжди підтримує брата. Клички записали спільне відео Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:41 358
Російський борець побив дружину прямо під час власного весілля
Російський борець побив дружину прямо під час власного весілля Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:27 3783 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:58 Теніс Азаренко виграла турнір у Нью-Йорку на відмові Осаки 42
18:47 Баскетбол Помер колишній гравець НБА Робінсон 323
18:33 Пряма трансляція Арсенал - Ліверпуль: онлайн-трансляція Суперкубку Англії. LIVE 1199
18:27 Бокс Ворд: Постол є серйозною загрозою для Раміреса 716
18:05 Футбол Арсенал - Ліверпуль: Стартові склади команд 739
17:52 Теніс Лопатецька успішно стартувала на турнірі у Празі 679
17:38 Футбол Клопп: З кожним роком все важче вигравати титул 822
17:24 Формула 1 Гамільтон здобув поул на Гран-прі Бельгії 1911
17:09 Біатлон Підручний отримав квартиру у Тернополі 1275
16:59 Футбол У Барселоні проігнорували бажання Мессі зустрітися із Радою директорів 1591
16:53 Блог Відео. Ярмоленко забив гол у ворота Брентфорда 894
16:43 Футбол Матч за Суперкубок УЄФА може не відбутися 1725
16:28 Футбол Федецький: Шевченко управляв збірною України на Євро-2016 1896
16:12 Футбол Олімпік підписав аргентинського хавбека 1839
15:54 Формула 1 Шумахер дебютує у Формулі-1 вже в цьому сезоні 3633
15:41 Футбол Арсенал заплатить Ромі 25 млн євро за Діавару 1905
15:31 Футбол Манчестер Сіті вигадав схему, як задовольнити зарплатню Мессі 2701
15:10 Формула 1 Гамільтон - найшвидший у 3-й практиці Гран-прі Бельгії, Феттель - найгірший 4457
14:54 Футбол Динамо готове продати Де Пену за 5 млн євро 3173
14:39 Футбол Хамес погодив контракт з Евертоном 2604
14:27 Хокей УХЛ отримала заявку на участь в сезоні-2020/21 від ініціативної групи з міста Краматорська 365
14:13 Футбол Профутбол буде закритий. Циганик, ймовірно, залишиться на 2+2, - ЗМІ 3507
13:57 Бокс Віктор Постол - Хосе Рамірес: ОНЛАЙН 2158
13:55 Футбол Гвардіола прилетів у Барселону на переговори з Мессі 3070
13:52 Блог Захисник, що може перебратися в Динамо: добірка найкращих моментів Леонардо Годоя 553

Підручний отримав квартиру у Тернополі

Сьогодні 17:09 1275 0
Відтепер спортсмен зможе жити окремо зі своєю родиною
Підручний отримав квартиру у Тернополі
#Підручний

Джерело - ukrinform.ua.

Чемпіон світу-2019 в гонці переслідування український біатлоніст Дмитро Підручний отримав від держави однокімнатну квартиру розміром 39,4 квадратних метрів в новобудові в новому районі Тернополя.

Про це розповів сам спортсмен.

"До святкування дня міста Тернополя з рук міського голови отримав сертифікат на квартиру! Спасибі всім, хто допоміг і посприяв цьому! Ця нагорода є додатковою мотивацією для мене і молодих спортсменів, які бачать, що держава підтримує і цінує наші досягнення! Вона дає нові сили рухатися вперед і отримувати нові нагороди для нашої батьківщини і Тернопільщини", - написав Підручний.

До цього моменту Підручний з дружиною і двома дітьми проживав в квартирі, яка належить його батькам.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сьогодні до святкування дня міста Тернополя отримав сертифікат на квартиру! Дякую всім хто допоміг та посприяв цьому! Ця нагорода є додатковою мотивацією для мене та молодих спортсменів, які бачать, що держава підтримує та цінить наші здобутки! Вона дає нові сили рухатися вперед та здобувати нові нагороди для нашої батьківщини та Тернопільщини! #ternopil @galereya_vushyvanok.com.ua

Публикация от Dmytro Pidruchnyi (@dmytro.pidruchnyi)

Нагадаємо, Підручний візьме участь в шоу-гонці у Вісбадені.

Коментарі ()