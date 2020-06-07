IBU скасував літній чемпіонат світу у Рупольдінгу

Виконавча рада Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) оголосив про скасування літнього чемпіонату світу 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Змагання повинні були відбутися з 19 по 23 серпня в Рупольдінгу.

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"З великим сумом нам довелося скасувати літній чемпіонат світу з біатлону. Ми розуміємо, що це буде великим розчаруванням для всіх спортсменів, які готувалися до цієї події, і уболівальників, з нетерпінням чекали його. Ми прагнемо проводити чесні і безпечні змагання, але з урахуванням проблем і невизначеності, викликаних коронавірусів, було вирішено, що провести захід в цьому році неможливо", - сказав президент IBU Олле Далін.