 IBU скасував літній чемпіонат світу у Рупольдінгу | Біатлон | Champion.com.ua
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IBU скасував літній чемпіонат світу у Рупольдінгу

Сьогодні 20:25 464 0
Через пандемію коронавірусу скасував літній чемпіонат світу
IBU скасував літній чемпіонат світу у Рупольдінгу
#IBU, #біатлон

Джерело - pressball.bу.

Виконавча рада Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) оголосив про скасування літнього чемпіонату світу 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Змагання повинні були відбутися з 19 по 23 серпня в Рупольдінгу.

Важливо: Став відомий розклад чемпіонату світу-2021

"З великим сумом нам довелося скасувати літній чемпіонат світу з біатлону. Ми розуміємо, що це буде великим розчаруванням для всіх спортсменів, які готувалися до цієї події, і уболівальників, з нетерпінням чекали його. Ми прагнемо проводити чесні і безпечні змагання, але з урахуванням проблем і невизначеності, викликаних коронавірусів, було вирішено, що провести захід в цьому році неможливо", - сказав президент IBU Олле Далін.

Раніше повідомлялося, що чемпіонат світу з літнього біатлону можуть перенести.

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