Світова першість буде з 10 по 21 лютого у Поклюці

Став відомий розклад чемпіонату світу-2021 з біатлону, який відбудеться у словенській Поклюці.

Про це повідомляє IBU.

На 10-21 лютого 2021 року заплановано 12 гонок (в тому числі дві змішані естафети):

10.02.2021 - змішана естафета

12.02.2021 - спринт (чоловіки)

13.02.2021 - спринт (жінки)

14.02.2021 - гонка переслідування (чоловіки)

14.02.2021 - гонка переслідування (жінки)

16.02.2021 - індивідуальна гонка (жінки)

17.02.2021 - індивідуальна гонка (чоловіки)

18.02.2021 - сингл-мікст

20.02.2021 - естафета (жінки)

20.02.2021 - естафета (чоловіки)

21.02.2021 - мас-старт (жінки)

21.02.2021 - мас-старт (чоловіки)

Нагадаємо, чемпіонат світу з літнього біатлону можуть перенести.