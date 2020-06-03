Джерело - sport.ua.
Став відомий розклад чемпіонату світу-2021 з біатлону, який відбудеться у словенській Поклюці.
Про це повідомляє IBU.
На 10-21 лютого 2021 року заплановано 12 гонок (в тому числі дві змішані естафети):
10.02.2021 - змішана естафета
12.02.2021 - спринт (чоловіки)
13.02.2021 - спринт (жінки)
14.02.2021 - гонка переслідування (чоловіки)
14.02.2021 - гонка переслідування (жінки)
16.02.2021 - індивідуальна гонка (жінки)
17.02.2021 - індивідуальна гонка (чоловіки)
18.02.2021 - сингл-мікст
20.02.2021 - естафета (жінки)
20.02.2021 - естафета (чоловіки)
21.02.2021 - мас-старт (жінки)
21.02.2021 - мас-старт (чоловіки)
Нагадаємо, чемпіонат світу з літнього біатлону можуть перенести.