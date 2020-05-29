 Підручний отримав нагороду найкращого спортсмена 2019 року | Біатлон | Champion.com.ua
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Підручний отримав нагороду найкращого спортсмена 2019 року

Сьогодні 18:17 763 0
Дмитро Підручний зміг отримати нагороду найкращому спортсмену року
Підручний отримав нагороду найкращого спортсмена 2019 року
#Підручний

Джерело - Чемпіон.

Асоціація спортивних журналістів України визнала Дмитра Підручного найкращим спортсменом 2019 року.

Про це розповів Олександр Гливинський у Facebook.

Свою нагороду український біатлоніст нарешті зміг отримати.

"Під час нагородження на З’їзді АСЖУ 23 січня Дмитро активно виступав на етапі Кубка світу (саме того дня відбувалася індивідуальна гонка у словенській Поклюці). Відтак почесний Кубок отримав президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

Актуально: Підручний: У жіночій збірній України проблеми з дисципліною

Забрати заслужений трофей одразу після завершення сезону завадило запровадження карантину через пандемію COVID-19. Але, врешті-решт, приз Найкращого  спортсмена  року таки "зустрів" свого володаря, поповнивши багату колекцію нагород Дмитра! Ще раз вітаємо капітана національної збірної України з тріумфальним 2019-им роком і бажаємо гарної підготовки до наступного сезону 2020-2021 років та нових значущих звитяг!", - розповів Гливинський.

Нагдаємо, чемпіонат світу з літнього біатлону можуть перенести.

 

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