Підручний: У жіночій збірній України проблеми з дисципліною

У тому, що з наступного сезону Юрай Санітра очолюватиме не тільки чоловічу, а й жіночу збірну України, є свої плюси і мінуси.

Про це заявив капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний.

"Звичайно, є свої плюси і мінуси в цьому рішенні. Але я вважаю, що більше буде плюсів.

Ну а щодо того, чи буде йому вистачати часу на чоловічу команду, думаю, все буде добре. Він нас добре знає, нам потрібно не так багато вже приділяти часу. Тим більше, у нього будуть помічники: два на кожну команду. Так що вважаю, що проблеми в цьому не буде.

Великий плюс буде в тому, що ми будемо однією великою командою і, вважаю, це вплине на атмосферу всередині збірної і допоможе на стартах. Тим більше, зараз багато змішаних естафет, де потрібно бігти разом з жіночою командою. Потрібно разом тренуватися, разом відпрацьовувати ці моменти. Думаю, що його призначення головним тренером буде тільки плюсом.

Важливу роль відіграє те, що він налагоджує дисципліну в команді, а, як ми всі знаємо, в жіночій команді трохи проблеми з цим. Там було троє-четверо тренерів, кожен тягнув свою спортсменку і доходило до того, що не могли визначитися, кого ставити в естафету, тому що один говорив одну, а другий - іншу. Ну а коли буде одна людина цим всім керувати, то, думаю, буде краще", - зазначив Підручний.