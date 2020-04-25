Підручний: Санітра буде тренувати не всю жіночу команду

Головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра буде у жіночій збірній України тренувати не більше п’ятьох біатлоністок.

Про це розповів Дмитро Підручний.

"Не знаю точно, призначать його тренером ще й жіночої команди. Може бути момент і з поділом на дві команди, через це може постраждати чоловіча збірна. Структура команди може розсипатися. Наші результати стали кращими, тому що є монолітна команда і командний дух.

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Але володію інформацією, що він буде тренувати максимум 5 жінок, а не всю команду. І нас сім - разом 12. Юраю під силу нас всіх зібрати. Бачу більше плюсів з цього, ніж мінусів. Та ж підготовка до змішаних естафет. Юрай буде вирішувати, яку спортсменку ставити на старт, буде бачити їх якості. Також ми будемо тренуватися разом. Схоже було в італійській команді, яка завжди брала призові місця в змішаних естафетах. І там тільки четверо спортсменів високого рівня - як раз двоє чоловіків і жінок. Від інших там прірва в результатах. В їхній команді тренувалися лише четверо, а решта - команда Б", - розповів Підручний.