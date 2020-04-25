Підручний: Чітко розумію, що Росія – агресор

Український біатлоніст Дмитро Підручний вказав на участь Росії у військових діях на території України.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Для мене чітко зрозуміло, що на сході України йде війна, Крим анексований, а Росія - агресор. Як це зрозумів? Все йшло по черзі. Спочатку анексували Крим, потім Путін дозволив наступ військ на територію України. Хоча спочатку це не визнавалося - повстанці там якісь, "це були наші, але за спинами – ваші.

Потім логічно - захотілося мати коридор до Криму. Я намагався читати іноземні ЗМІ, а також наші. Заглядав в проросійські ЗМІ, щоб мати інформацію звідти, а не тільки з одного боку. У мене склалася думка про агресію Росії. Вважаю, що вона цілком вірна", - сказав Підручний.