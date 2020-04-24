 Підручний - про ситуацію з квартирою: Хіба що Олімпіаду виграти - тоді вже точно буде | Біатлон | Champion.com.ua
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Підручний - про ситуацію з квартирою: Хіба що Олімпіаду виграти - тоді вже точно буде

Сьогодні 18:09 314 0
Біатлоніст розповів про ситуацію з отриманням квартири
Підручний - про ситуацію з квартирою: Хіба що Олімпіаду виграти - тоді вже точно буде
#Підручний

Джерело - Tribuna.com.

Місцева влада не хоче йти на контакт з капітаном чоловічої збірної України з біатлону Дмитром Підручним у питанні отримання квартири від держави.

Про це заявив сам лідер збірної України.

"Нічого не змінилося. Місцева влада не хоче йти на контакт в цьому питанні. Рік тому президент змінювався, Верховна Рада - нікому не було до цієї справи.

Зараз теж проблема в країні - і хто ж почне з цього питання щось піднімати? Розумієш, у нас коронавірус в країні, - і так поки немає ніякого прогресу, тільки все на словах.

Уже став чемпіоном світу, а всі просто морозяться. Хіба що Олімпіаду вигравати - тоді вже точно. Поки тільки слова і обіцянки. Місцева влада почне розповідати: Ти розумієш, ти не зовсім тернопільський, - і всяку таку хрень", - сказав Підручний.

Нагадаємо, Фуркад отримав Великий кришталевий глобус замість Бо.

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