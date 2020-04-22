У минулому сезоні в результатах збірної України з'явилася стабільність.

Про це розповів капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний.

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"У цілому сезон не був провальним, хоч і не назвеш його супервдалим. Але я записую його собі й команді в плюс. Я вперше почав стабільно виступати, більшість гонок завершував в ТОП-20. Вдалося поліпшити місце у загальному заліку Кубка світу – перейшов з 18-го місця на 17-те", - розповів Підручний.