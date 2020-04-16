Календар Кубка світу з біатлону сезону-2020/21: розклад усіх гонок

Джерело - Чемпіон.
Міжнародний союз біатлоністів (IBU) опублікував розклад гонок Кубка світу сезону-2020/21.
Календар Кубка світу-2019/20 з біатлону
1-й етап
Контіолахті, Фінляндія
28-29 листопада
28 листопада - індивідуальна гонка (чоловіки)
28 листопада - індивідуальна гонка (жінки)
29 листопада - спринт (чоловіки)
29 листопада - спринт (жінки)
2-й етап
Естерсунд, Швеція
3-6 грудня
3 грудня - спринт (чоловіки)
3 грудня - спринт (жінки)
5 грудня - гонка переслідування (чоловіки)
5 грудня - естафета (жінки)
6 грудня - естафета (чоловіки)
6 грудня - гонка переслідування (жінки)
3-й етап
Гогфільцен, Австрія
11-13 грудня
11 грудня - спринт (жінки)
11 грудня - спринт (чоловіки)
12 грудня - естафета (жінки)
12 грудня - гонка переслідування (чоловіки)
13 грудня - гонка переслідування (жінки)
13 грудня - естафета (чоловіки)
4-й етап
Ансі, Франція
17-20 грудня
17 грудня - спринт (чоловіки)
18 грудня - спринт (жінки)
19 грудня - гонка переслідування (чоловіки)
19 грудня - гонка переслідування (жінки)
20 грудня - мас-старт (чоловіки)
20 грудня - мас-старт (жінки)
5-й етап
Обергоф, Німеччина
7-10 січня
7 січня - спринт (жінки)
8 січня - спринт (чоловіки)
9 січня - гонка переслідування (жінки)
9 січня - гонка переслідування (чоловіки)
10 січня - змішана естафета
10 січня - сингл-мікст
6-й етап
Рупольдинг, Німеччина
13-17 січня
13 січня - спринт (чоловіки)
14 січня - спринт (жінки)
15 січня - естафета (чоловіки)
16 січня - естафета (жінки)
17 січня - мас-старт (чоловіки)
17 січня - мас-старт (жінки)
7-й етап
Антгольц, Італія
21-24 січня
21 січня - індивідуальна гонка (жінки)
22 січня - індивідуальна гонка (чоловіки)
23 січня - мас-старт (жінки)
23 січня - естафета (чоловіки)
24 січня - естафета (жінки)
24 січня - мас-старт (чоловіки)
чемпіонат світу
Поклюка, Словенія
10-21 лютого
10 лютого - змішана естафета
12 лютого - спринт (чоловіки)
13 лютого - спринт (жінки)
14 лютого - гонка переслідування (чоловіки)
14 лютого - гонка переслідування (жінки)
16 лютого - індивідуальна гонка (жінки)
17 лютого - індивідуальна гонка (чоловіки)
18 лютого - сингл-мікст
20 лютого - естафета (жінки)
20 лютого - естафета (чоловіки)
21 лютого - мас-старт (жінки)
21 лютого - мас-старт (чоловіки)
8-й етап
Пекін, Китай
26 лютого - 1 березня
26 лютого - естафета (жінки)
27 лютого - естафета (чоловіки)
28 лютого - спринт (жінки)
28 лютого - спринт (чоловіки)
1 березня - гонка переслідування (жінки)
1 березня - гонка переслідування (чоловіки)
9-й етап
Нове Место, Чехія
11-14 березня
11 березня - спринт (чоловіки)
12 березня - спринт (жінки)
13 березня - гонка переслідування (чоловіки)
13 березня - гонка переслідування (жінки)
14 березня - змішана естафета
14 березня - сингл-мікст
10-й етап
Гольменколлен, Норвегія
18-21 березня
18 березня - суперспринтом (жінки)
18 березня - суперспринтом (чоловіки)
20 березня - спринт (жінки)
20 березня - спринт (чоловіки)
21 березня - мас-старт (жінки)
21 березня - мас-старт (чоловіки)