Підручний випробував нову трасу у Буковелі

Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний дав оцінку новозбудованій трасі у Буковелі.

Про це розповів сам український біатлоніст.

"Траса ще "сира", – багато роботи попереду, але для тренувань вона вже годиться. Зараз ми тут закатуємося. Для нас готують трасу щодня. Напевно, протягом усього сезону не було такої добре підготовленої траси як тут, може, хіба в Антгольц-Антерсельві (Італія). Снігу дуже багато, та ще й штучного настріляли.

Траса ще не готова – це лише такі перші варіанти. З чимось порівнювати її поки що важко. Обіцяють цьогоріч продовжувати роботи. Відповідальні особи запитували нашої думки – що не так, що слід змінити і що треба доробити. Ми перебуваємо у тісному контакті з ними, підказуємо.

Поки є коло дещо більше за 2 кілометри. Стрільбище було, але тимчасове, тож нині його розібрали. Пізніше мають ставити фінські установки Kurvinen. В принципі вже є якась надія, бо маємо стрільбище і трасу. Можна буде тут тренуватися. І це дуже радує", - розповів Підручний.