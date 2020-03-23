Олімпійська чемпіонка-2018 в особистому спринті і дворазова чемпіонка світу 2019 року шведська лижниця Стіна Нільссон вирішила перейти у біатлон.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Моя ідея спочатку була в тому, щоб виступити ще на одній Олімпіаді і перейти в біатлон після сезону-2021/22. Але через травму у мене було більше часу, щоб подумати і спробувати себе в стрільбі, і я зрозуміла, що я дійсно не хочу більше чекати. Мені це дуже подобається.

Я спокійно ставлюся до труднощів в біатлоні. Вивчення всього, що пов'язано зі зброєю, буде для мене великою проблемою, але це і завдання, яке я з нетерпінням чекаю. Напевно, мені просто потрібно практикуватися.

Мені б хотілося, щоб лижні гонки і біатлон йшли рука об руку. Мої амбіції полягають у тому, щоб залишитися, принаймні, такою ж гарною лижницею і продовжувати виступати за мій лижний клуб IFK Mora в естафетах чемпіонату Швеції", - розповіла Нільссон.