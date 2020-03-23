Українські біатлоністи випробували нову трасу у Буковелі

Українські біатлоністи провели останнє тренування сезону

Джерело - Біатлон України.

Біатлоністи збірної України провели контрольне тренування на новій трасі у Буковелі.

З 25 по 29 березня у Буковелі мали відбутися перші офіційні дорослі змагання на новій біатлонної траси. Однак чемпіонат країни довелося скасувати через рішення Кабінету міністрів України щодо протидії поширенню коронавірусу.

Проте біатлоністи національної команди змогли випробувати трасу та стрільбище на контрольному тренуванні.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка з лижних гонок перейшла у біатлон.