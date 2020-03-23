 Українські біатлоністи випробували нову трасу у Буковелі | Біатлон | Champion.com.ua
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Українські біатлоністи випробували нову трасу у Буковелі

Вчора 23:16 839 0
Українські біатлоністи провели останнє тренування сезону
Українські біатлоністи випробували нову трасу у Буковелі
#Україна, #Буковель

Джерело - Біатлон України.

Біатлоністи збірної України провели контрольне тренування на новій трасі у Буковелі.

З 25 по 29 березня у Буковелі мали відбутися перші офіційні дорослі змагання на новій біатлонної траси. Однак чемпіонат країни довелося скасувати через рішення Кабінету міністрів України щодо протидії поширенню коронавірусу.

Проте біатлоністи національної команди змогли випробувати трасу та стрільбище на контрольному тренуванні.

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