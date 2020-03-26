 Санітра: Підручному траса у Буковелі сподобалась | Біатлон | Champion.com.ua
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Санітра: Підручному траса у Буковелі сподобалась

Сьогодні 17:15 1240 0
Юрай Санітра прокоментував нову трасу у Буковелі
Санітра: Підручному траса у Буковелі сподобалась
#Санітра, #Підручний

Джерело - biathlon.suspilne.mediа.

Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний випробував нову трасу у Буковелі.

Про це розповів старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.

"Я розмовляв з Дмитром Підручним, він сказав, що траси в Буковелі йому сподобались. Каже – дуже хороші. Добре, що на стрільбище є вітер, можна тренуватися в необхідних умовах. Зі слів Дмитра, профіль простий, але обіцяють зробити так, щоб були і складні підйоми. Я також розмовляв з тренером Олексієм Кравченком. Він зазначав, що усім сподобалося, а дехто ще й залишився на тренування", - розповів Санітра.

Нагадаємо, біатлоністи збірної України провели контрольне тренування на новій трасі у Буковелі.

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