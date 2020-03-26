Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний випробував нову трасу у Буковелі.

Про це розповів старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.

"Я розмовляв з Дмитром Підручним, він сказав, що траси в Буковелі йому сподобались. Каже – дуже хороші. Добре, що на стрільбище є вітер, можна тренуватися в необхідних умовах. Зі слів Дмитра, профіль простий, але обіцяють зробити так, щоб були і складні підйоми. Я також розмовляв з тренером Олексієм Кравченком. Він зазначав, що усім сподобалося, а дехто ще й залишився на тренування", - розповів Санітра.