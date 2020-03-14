Підручний: Я рівнявся на Фуркада

Французький біатлоніст Мартен Фуркад був єдиним, хто у сезоні зміг нав’язати боротьбу Йоганнесу Бо.

Про це розповів український біатлоніст Дмитро Підручний.

"Сьогодні свою кар'єру завершив Мартен Фуркад. Багато його підтримували і дякували, а як би ти описав його року в біатлоні? Я по фінішу підійшов до нього, привітав і подякував за ті роки, що я міг з ним боротися, виступати разом.

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Не скажу, що він був для мене кумиром, але я рівнявся на нього. Було дуже приємно бігати з таким топовим спортсменом. Він унікальна людина і біатлоніст, які бувають, напевно, раз на десятиліття. Приємно, що мені доводилося з ним боротися. Шкода, що він вирішив ось так завершити кар'єру, тому що в цьому році він реально один з небагатьох, хто нав'язав боротьбу Йоганнес. Фійон-Має ще намагався, але все одно - для Бо Фуркад був найсильнішим конкурентом. Подивимося, як буде далі", - розповів Підручний.