Французький біатлоніст Мартен Фуркад не збирається продовжувати свою кар’єру.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Зараз час принести іншим людям натхнення в біатлон. Моя роль закінчилася. Немає шансів, що я передумаю і повернуся, бо пообіцяв дочкам проводити з ними більше часу.

Чи знали, яким йде Йоганнес Бо по ходу останнього кола? Так, звичайно, але одна гонка або навіть один сезон нічого не змінюють - ці 10 років в біатлоні були чудовими. Король помер, хай живе король", - розповів Фуркад.