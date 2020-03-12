Останній етап Кубка світу з біатлону в Норвегії скасований через коронавірус

Цей сезон Кубка світу завершиться у Фінляндії

Влада Осло прийняли рішення скасувати заключний етап Кубка світу з біатлону через загрозу поширення коронавірусу.

Про це заявила генеральний менеджер етапу в Голменколлені Крістін Вестгрен Сетерой.

"В першу чергу, нам неймовірно сумно, що довелося скасувати гонки. Але в той же час ми на 100% підтримуємо дане рішення і рекомендацію влади. Ми серйозно ставимося до життя і здоров'ю людей і, як повідомлялося раніше, завжди керувалися інформацією, наданою органами охорони здоров'я Норвегії", - сказала Сетерой.

Гонки повинні були пройти в Голменколлені з 20 по 22 березня. Оргкомітет змагань повідомив, що гонки не переносяться і не відкладаються. То ж етап у фінському Контіолахті буде останнім.

Нагадаємо, Підручний фінішував за крок до медалі на Кубку світу в Нове Место.