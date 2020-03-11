 Визначився склад збірної України на чоловічий спринт Кубка світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Визначився склад збірної України на чоловічий спринт Кубка світу

Сьогодні 21:44 579 0
Гонка розпочнеться о 16:30
Визначився склад збірної України на чоловічий спринт Кубка світу
#Підручний, #Прима

Джерело - Чемпіон.

Тренерський склад збірної України визначився зі складом біатлоністів, які побіжать спринт на етапі Кубка світу у фінському Контіолахті.

На старт вийдуть п'ять представників України.

Актуально: Підручний став сенсацією року за версією Герої спортивного року-2019

Склад українців:

3. Артем Прима
19. Дмитро Підручний
55. Сергій Семенов
61. Руслан Ткаленко
95. Антон Дудченко

Гонка розпочнеться о 16:30 за київським часом.

Нагадаємо, Підручний фінішував за крок до медалі на Кубку світу в Нове Место.

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