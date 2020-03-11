Визначився склад збірної України на чоловічий спринт Кубка світу

Джерело - Чемпіон.
Тренерський склад збірної України визначився зі складом біатлоністів, які побіжать спринт на етапі Кубка світу у фінському Контіолахті.
На старт вийдуть п'ять представників України.
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Склад українців:
3. Артем Прима
19. Дмитро Підручний
55. Сергій Семенов
61. Руслан Ткаленко
95. Антон Дудченко
Гонка розпочнеться о 16:30 за київським часом.
Нагадаємо, Підручний фінішував за крок до медалі на Кубку світу в Нове Место.