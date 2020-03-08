Підручний фінішував за крок до медалі на Кубку світу в Нове Место

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 8 березня, в Нове Место відбувся чоловічий мас-старт сьомого етапу Кубка світу.

Важливо: Валентина Семеренко фінішувала дев'ятою у мас-старті

Українець Дмитро Підручний фінішував буквально за крок від медалі, поступившись Арнд Пайффер менше ніж 3 секунди.

Золото гонки дісталося норвежцю Йоханнес Бо, а друге місце зайняв Емільен Жакелен з Франції.

Артем Прима показав 11-й результат.

Кубок світу з біатлону.

Сьомий етап, Нове Место (Чехія)

Мас-старт, чоловіки

8 березня

1. Йоганнес Бо (Норвегія) 39.32,7 (3)

2. Емільен Жакелен (Франція) +15,1

3. Арнд Пайффер (Німеччина) +25,0

4. Дмитро Підручний (Україна) +27,9

11. Артем Прима (Україна) +1.08,2