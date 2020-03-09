Підручний став сенсацією року за версією Герої спортивного року-2019

Дмитро Підручний визнаний сенсацією минулого року

Джерело - Чемпіон.

У Києві відбулося урочисте нагородження лауреатів Всеукраїнської церемонії Герої спортивного року-2019.

Капітан чоловічої збірної України з біатлону та чемпіон світу Дмитро Підручний був визнаний сенсацією року.

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Минулого року біатлоніст став першим українцем - чемпіоном світу з біатлону серед чоловіків, перемігши в гонці переслідування.

Нагадаємо, Підручний фінішував за крок до медалі на Кубку світу в Нове Место.