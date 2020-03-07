Підгрушна пропустить мас-старт в Нове Мєсто

Капітан збірної України Олена Підгрушна не виступить в мас-старті на етапі Кубка світу в Нове Мєсто.

Про це повідомив старший тренер жіночої збірної Валерій Лєсніков

"Олена Підгрушна не братиме участь у масстарті. Сьогодні гонка була непростою. Ми хочемо поберегти її для інших стартів, які йдуть в залік Кубка націй. По складу вже ніяких змін не буде. У Контіолахті поїдемо тієї ж п'ятіркою", - сказав Лєсніков.