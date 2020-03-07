 Підгрушна пропустить мас-старт в Нове Мєсто | Біатлон | Champion.com.ua
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Підгрушна пропустить мас-старт в Нове Мєсто

Вчора 22:41 456 0
Про це повідомив старший тренер жіночої збірної України Валерій Лісників.
Підгрушна пропустить мас-старт в Нове Мєсто
#Підгрушна, #Лєсніков

Джерело - Суспільне.

Капітан збірної України Олена Підгрушна не виступить в мас-старті на етапі Кубка світу в Нове Мєсто.

Про це повідомив старший тренер жіночої збірної Валерій Лєсніков

"Олена Підгрушна не братиме участь у масстарті. Сьогодні гонка була непростою. Ми хочемо поберегти її для інших стартів, які йдуть в залік Кубка націй. По складу вже ніяких змін не буде. У Контіолахті поїдемо тієї ж п'ятіркою", - сказав Лєсніков.

Нагадаємо, Україна втратила медалі в естафеті на Кубку світу.

Також, чоловіча збірна України здобула срібло в естафеті на Кубку світу.

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