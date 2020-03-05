Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночий спринт

Гонка розпочнеться о 18:35

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 05 березня, у чеському Нове Мєсто у рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 відбудеться жіночий спринт.

Початок о 18:35 за київським часом.

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Дивитися гонку можна на телеканалі UA-ПЕРШИЙ.

Також трансляція буде доступною на нашому сайті.

Нагадаємо, через заходи безпеки організатори етапу Кубка світу з біатлону у Нове Место не лише забанили глядачів і втратили мільйони євро, а й скасували прес-конференції.