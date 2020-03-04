Названо склад збірної України на жіночу спринтерську гонку у Чехії

Першою з українок розпочне спринтерську гонку Підгрушна

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом жіночої команди на спринт в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону в Нове-Место.

Про це повідомляє Український біатлон.

Першою з українок розпочне спринтерську гонку Олена Підгрушна. Вона отримала 17-й стартовий номер. Юлія Джима вийде на старт 35-й. Віта Семеренко стартує 52-й, Валентина Семеренко - 61-й, Анастасія Меркушина - 99-й.

Гонка відбудеться завтра, 5 березня. Початок спринту о 18:35 за київським часом.

Раніше, через заходи безпеки організатори етапу Кубка світу з біатлону у Нове Место не лише забанили глядачів і втратили мільйони євро, а й скасували прес-конференції.