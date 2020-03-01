Став відомий склад жіночої збірної України на етап у Чехії

Меркушина виступить на наступному етапі

З 5 по 8 березня в чеському Нове-Место пройде сьомий етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/20.

Старший тренер жіночої збірної України Валерій Лєсніков визначився з біатлоністками, які виступлять в майбутніх гонках.

Склад жіночої збірної України: Олена Підгрушна, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Джима.

Відзначимо, що на етапі Кубка світу в Нове-Место пройдуть спринти, естафети і мас-старти.

Раніше, Меркушина посіла 5-е місце у перс'юті.

Нагадаємо, Бочарніков здобув перемогу в перс'юті.