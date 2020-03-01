Став відомий склад жіночої збірної України на етап у Чехії

Джерело - sport.ua.
З 5 по 8 березня в чеському Нове-Место пройде сьомий етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/20.
Старший тренер жіночої збірної України Валерій Лєсніков визначився з біатлоністками, які виступлять в майбутніх гонках.
Склад жіночої збірної України: Олена Підгрушна, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Джима.
Відзначимо, що на етапі Кубка світу в Нове-Место пройдуть спринти, естафети і мас-старти.
Раніше, Меркушина посіла 5-е місце у перс'юті.
Нагадаємо, Бочарніков здобув перемогу в перс'юті.