Меркушина покращила свою позицію в перс'юті на чемпіонаті Європи

Валентина Семеренко прийшла на фініш 9-ою

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 березня, на чемпіонаті Європи з біатлону 2020 року відбувся жіноча гонка переслідування.

Збірну України представляли Анастасія Меркушина та Валентина Семеренко. Ще три наші спортсменки знялися зі змагань.

Обидві українки завершили гонку в ТОП-10. Анастасія стала 5-ою, а Валентина 9-ою.

Перемогу здобула представниця Білорусі Олена Кручінкіна.

Чемпіонат Європи

Гонка переслідування. Жінки

1 березня

1. Олена Кручінкіна (0+0+0+0) 29:21,1

2. Крістіна Резцова (1+0+0+1) +17,6

3. Елізабет Хогберг (0+1+0+2) +35,1

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5. Анастасія Меркушина (1+1+0+0) +55,8

9. Валя Семеренко (0+0+1+2) +1:34,9

Нагадаємо, Бочарніков здобув перемогу в перс'юті.