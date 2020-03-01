Меркушина покращила свою позицію в перс'юті на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 1 березня, на чемпіонаті Європи з біатлону 2020 року відбувся жіноча гонка переслідування.
Збірну України представляли Анастасія Меркушина та Валентина Семеренко. Ще три наші спортсменки знялися зі змагань.
Обидві українки завершили гонку в ТОП-10. Анастасія стала 5-ою, а Валентина 9-ою.
Перемогу здобула представниця Білорусі Олена Кручінкіна.
Чемпіонат Європи
Гонка переслідування. Жінки
1 березня
1. Олена Кручінкіна (0+0+0+0) 29:21,1
2. Крістіна Резцова (1+0+0+1) +17,6
3. Елізабет Хогберг (0+1+0+2) +35,1
...
5. Анастасія Меркушина (1+1+0+0) +55,8
9. Валя Семеренко (0+0+1+2) +1:34,9
Нагадаємо, Бочарніков здобув перемогу в перс'юті.