Українець поліпшив свій результат після спринту

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 березня, на чемпіонаті Європи з біатлону 2020 року відбувся чоловіча гонка переслідування.

Збірну України представляв лише Сергій Семенов. Він стартував з 22 позиції, а на фініш прийшов 18-м.

Перемогу здобув білорус Сергій Бочарніков, другим став норвежець Стурла Холм Легрейд, а замкнув трійку Сіверт Гутторм Баккен.

Чемпіонат Європи

Гонка переслідування. Чоловіки

1 березня

1. Сергій Бочарніков (0+0+0+2) 35:03,9

2. Стурла Холм Легрейд (1+0+0+1) +6,7

3. Сіверт Гутторм Баккен (0+0+1+1) +23,9

...

18. Сергій Семенов (0+2+1+2) +2:18,2

Нагадаємо, збірна України виграла золото у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи.