Збірна України виграла золото у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи

Перше золото України на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 лютого, на чемпіонаті Європи з біатлону 2020 року відбулася змішана естафета.

Збірну України представляли Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Українська команда разом із Білорусією з перших кіл лідирувала у гонці. На заключній стрільбі Дмитро Підручний не допустив жодного промаху та зміг відірватися від переслідувачів.

У підсумку українці прийшли першими, другими були росіяни, а третю сходинку посіли норвежці. Білорусь через провал на останній стрільбі посіла четверте місце.

Чемпіонат Європи

Змішана естафета

27 лютого

1. Україна (0+9) +1:11:32,1 2. Росія (0+9) +32,2 3. Норвегія (0+3) +33,7 4. Білорусь (1+10) +40,4 5. Польща (0+10) +2:33,3 6. Естонія (3+10) +2:40,1

Нагадаємо, збірна України здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи.