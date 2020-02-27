Збірна України виграла золото у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 27 лютого, на чемпіонаті Європи з біатлону 2020 року відбулася змішана естафета.
Збірну України представляли Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.
Українська команда разом із Білорусією з перших кіл лідирувала у гонці. На заключній стрільбі Дмитро Підручний не допустив жодного промаху та зміг відірватися від переслідувачів.
У підсумку українці прийшли першими, другими були росіяни, а третю сходинку посіли норвежці. Білорусь через провал на останній стрільбі посіла четверте місце.
Чемпіонат Європи
Змішана естафета
27 лютого
1. Україна (0+9) +1:11:32,1
2. Росія (0+9) +32,2
3. Норвегія (0+3) +33,7
4. Білорусь (1+10) +40,4
5. Польща (0+10) +2:33,3
6. Естонія (3+10) +2:40,1
Нагадаємо, збірна України здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи.