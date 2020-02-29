Українці провалили спринт на чемпіонаті Європи в Мінську

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 лютого, на чемпіонаті Європи з біатлону 2020 року відбувся чоловічий спринт.
Збірну України представляли Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Сергій Семенов та Богдан Цимбал.
Найвищим серед наших хлопців став досвідчений Сергій Семенов - 22 місце.
Перемогу здобув росіянин Матві Єлісєєв, друге місце посів Андрейс Растаргуєв, трійку замкнув Александер-Ф'єльд Андерсен.
Чемпіонат Європи
Спринт, Чоловіки
29 лютого
1. Єлісєєв (1+0) 23:46.4
2. Расторгуєв (0+1) +4.1
3. Андерсен (0+1) +25.5
...
22. Семенов (0+1) +1:16.4
33. Ткаленко (1+1) +1:40.5
63. Цимбал (0+1) +2:26.7
87. Дудченко (1+3) +3:25.6
Нагадаємо, збірна України виграла золото у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи.