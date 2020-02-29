Українці провалили спринт на чемпіонаті Європи в Мінську

Найвищим став Сергій Семенов - 22 місце

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 лютого, на чемпіонаті Європи з біатлону 2020 року відбувся чоловічий спринт.

Збірну України представляли Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Сергій Семенов та Богдан Цимбал.

Найвищим серед наших хлопців став досвідчений Сергій Семенов - 22 місце.

Перемогу здобув росіянин Матві Єлісєєв, друге місце посів Андрейс Растаргуєв, трійку замкнув Александер-Ф'єльд Андерсен.

Чемпіонат Європи

Спринт, Чоловіки

29 лютого

1. Єлісєєв (1+0) 23:46.4

2. Расторгуєв (0+1) +4.1

3. Андерсен (0+1) +25.5

...

22. Семенов (0+1) +1:16.4

33. Ткаленко (1+1) +1:40.5

63. Цимбал (0+1) +2:26.7

87. Дудченко (1+3) +3:25.6

Нагадаємо, збірна України виграла золото у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи.