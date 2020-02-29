Блашко: Сезон доведеться закінчити

Українська біатлоністка Дарія Блашко не може знайти свою форму.

Про це розповіла сама біатлоністка.

"Перша половина сезону була більш-менш гарною, особливо друга частина першого триместру. А потім я захворіла, і з того моменту вже не можу знайти свою форму. Що б ми не робили, як би не тренувалися - щось відбувається не так. Біжиш на максимумі, ті ж пульси, і інші показники, а швидкість дуже повільна.

Які плани на решту сезону? Швидше за все, сезон мені доведеться закінчити, і на етапі Кубка IBU, мабуть не виступлю. Тому що немає впевненості, що я повністю здорова, хоча ми і робили багато обстежень і поки нічого серйозного не виявили. Але в здоровому стані я не можу бігти так жахливо", - розповіла Блашко.