Меркушина потрапила на квіткову церемонію в спринті на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 лютого, на чемпіонаті Європи з біатлону 2020 року відбувся жіночий спринт.
Збірну України представляли Валя Семеренко, Юлія Журавок, Анастасія Меркушина, Віта Семеренко та Дар'я Блашко.
Анастасія зуміла фінішувати 6-ю, а Валентина Семеренко на одну позицію нижче.
Тріумфувала Елізабет Хогберг з Швеції, другою прийшла норвежка Іда Лін, трійку замкнула спортсменка з Білорусі Ірина Кривко.
1. Елізабет Хогберг (1+0) 22:39,6
2. Іда Лін (0+0) +14,4
3. Ірина Кривко (0+1) +15,9
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6. Анастасія Меркушина (0+1) +44,7
7. Валя Семеренко (0+2) +49,3
28. Юлія Журавок (0+1) +1:51,6
31. Віта Семеренко (1+2) +2:00,3
56. Дар'я Блашко (0+1) +2:56,5
Нагадаємо, українці провалили спринт на чемпіонаті Європи в Мінську.