Меркушина потрапила на квіткову церемонію в спринті на чемпіонаті Європи

Валентина Семеренко стала 7-ою

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 лютого, на чемпіонаті Європи з біатлону 2020 року відбувся жіночий спринт.

Збірну України представляли Валя Семеренко, Юлія Журавок, Анастасія Меркушина, Віта Семеренко та Дар'я Блашко.

Анастасія зуміла фінішувати 6-ю, а Валентина Семеренко на одну позицію нижче.

Тріумфувала Елізабет Хогберг з Швеції, другою прийшла норвежка Іда Лін, трійку замкнула спортсменка з Білорусі Ірина Кривко.

Чемпіонат Європи

Спринт, Жінки

29 лютого