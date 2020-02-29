 Меркушина потрапила у ТОП-6 в спринті на чемпіонаті Європи | Біатлон | Champion.com.ua
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Меркушина потрапила на квіткову церемонію в спринті на чемпіонаті Європи

Сьогодні 16:15 530 0
Валентина Семеренко стала 7-ою
Меркушина потрапила на квіткову церемонію в спринті на чемпіонаті Європи
#Чемпіонат Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 лютого, на чемпіонаті Європи з біатлону 2020 року відбувся жіночий спринт.

Збірну України представляли Валя Семеренко, Юлія Журавок, Анастасія Меркушина, Віта Семеренко та Дар'я Блашко.

Анастасія зуміла фінішувати 6-ю, а Валентина Семеренко на одну позицію нижче.

Тріумфувала Елізабет Хогберг з Швеції, другою прийшла норвежка Іда Лін, трійку замкнула спортсменка з Білорусі Ірина Кривко.

Чемпіонат Європи
Спринт, Жінки
29 лютого

1. Елізабет Хогберг (1+0) 22:39,6

2. Іда Лін (0+0) +14,4

3. Ірина Кривко (0+1) +15,9

...

6. Анастасія Меркушина (0+1) +44,7

7. Валя Семеренко (0+2) +49,3

28. Юлія Журавок (0+1) +1:51,6

31. Віта Семеренко (1+2) +2:00,3

56. Дар'я Блашко (0+1) +2:56,5

Нагадаємо, українці провалили спринт на чемпіонаті Європи в Мінську.

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