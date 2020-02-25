Україна оголосила склади на суперспринт чемпіонату Європи з біатлону

У середу, 26 лютого, в Раубічах (Білорусь) розпочнеться чемпіонат Європи з біатлону.

У перший день змагань пройдуть жіночий і чоловічий суперспринт.

Україна оголосила чоловічий і жіночий склади на гонки, які відбудуться о 12:00 та 14:00 відповідно.

Суперспринт. Чоловіки (12:00)

7. Дмитро Підручний

26. Артем Прима

64. Богдан Цимбал

66. Сергій Семенов

93. Антон Дудченко

118. Руслан Ткаленко

Суперспринт. Жінки (14:00)

26. Олена Підгрушна

31. Валя Семеренко

46. Віта Семеренко

69. Юлія Журавок

78. Анастасія Меркушина

98. Дарія Блашко

Відзначимо, що суперспринт складається з кваліфікації та фіналу. У відборі спортсмени стартують з різницею в 15 секунд, проходячи дистанцію 3 км і два вогневі рубежі. У біатлоністів є по одному запасному патрону на кожну стрільбу. Якщо всі патрони використані, але мішені залишилися не закритими, то спортсмен йде на штрафне коло в 75 метрів.

У фіналі братимуть участь 30 кращих спортсменів. Чоловіки і жінки біжать мас-старт з п'ятьма колами по 1 км з чотирма вогневими рубежами.