Україна оголосила склади на суперспринт чемпіонату Європи з біатлону

Джерело - biathlon.com.uа.
У середу, 26 лютого, в Раубічах (Білорусь) розпочнеться чемпіонат Європи з біатлону.
У перший день змагань пройдуть жіночий і чоловічий суперспринт.
Україна оголосила чоловічий і жіночий склади на гонки, які відбудуться о 12:00 та 14:00 відповідно.
Суперспринт. Чоловіки (12:00)
Суперспринт. Жінки (14:00)
Відзначимо, що суперспринт складається з кваліфікації та фіналу. У відборі спортсмени стартують з різницею в 15 секунд, проходячи дистанцію 3 км і два вогневі рубежі. У біатлоністів є по одному запасному патрону на кожну стрільбу. Якщо всі патрони використані, але мішені залишилися не закритими, то спортсмен йде на штрафне коло в 75 метрів.
У фіналі братимуть участь 30 кращих спортсменів. Чоловіки і жінки біжать мас-старт з п'ятьма колами по 1 км з чотирма вогневими рубежами.
Раніше, визначився склад збірної України на чемпіонат Європи у Білорусі.