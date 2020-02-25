 Україна оголосила склади на суперспринт чемпіонату Європи з біатлону | Біатлон | Champion.com.ua
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Україна оголосила склади на суперспринт чемпіонату Європи з біатлону

Сьогодні 21:20 726 0
Україна оголосила склади на суперспринт чемпіонату Європи з біатлону
#Україна

Джерело - biathlon.com.uа.

У середу, 26 лютого, в Раубічах (Білорусь) розпочнеться чемпіонат Європи з біатлону.

У перший день змагань пройдуть жіночий і чоловічий суперспринт.

Україна оголосила чоловічий і жіночий склади на гонки, які відбудуться о 12:00 та 14:00 відповідно.

Суперспринт. Чоловіки (12:00)

 7.  Дмитро Підручний
26.  Артем Прима
64.  Богдан Цимбал
66.  Сергій Семенов
93.  Антон Дудченко
118.  Руслан Ткаленко

Суперспринт. Жінки (14:00)

26.  Олена Підгрушна
31.  Валя Семеренко
46.  Віта Семеренко
69.  Юлія Журавок
78.  Анастасія Меркушина
98.  Дарія Блашко

Відзначимо, що суперспринт складається з кваліфікації та фіналу. У відборі спортсмени стартують з різницею в 15 секунд, проходячи дистанцію 3 км і два вогневі рубежі. У біатлоністів є по одному запасному патрону на кожну стрільбу. Якщо всі патрони використані, але мішені залишилися не закритими, то спортсмен йде на штрафне коло в 75 метрів.

У фіналі братимуть участь 30 кращих спортсменів. Чоловіки і жінки біжать мас-старт з п'ятьма колами по 1 км з чотирма вогневими рубежами.

Раніше, визначився склад збірної України на чемпіонат Європи у Білорусі.

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