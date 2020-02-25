Визначився склад збірної України на чемпіонат Європи у Білорусі

Джерело - Чемпіон.
Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи-2020 з біатлону, який відбудеться в білоруських Раубічах.
Про це повідомляє НОК України.
Склад збірної України.
Жінки: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок, Дар’я Блашко.
Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко.
Турніру буде тривати з 26 лютого по 1 березня.
Нагадаємо, стали відомі заробітки тріумфаторів чемпіонату світу з біатлону.