Визначився склад збірної України на чемпіонат Європи у Білорусі

Збірна України виступить у найсильнішому складі

Джерело - Чемпіон.

Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи-2020 з біатлону, який відбудеться в білоруських Раубічах.

Про це повідомляє НОК України.

Склад збірної України.

Жінки: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок, Дар’я Блашко.

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко.

Турніру буде тривати з 26 лютого по 1 березня.

Нагадаємо, стали відомі заробітки тріумфаторів чемпіонату світу з біатлону.