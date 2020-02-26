Німецький біатлоніст Ерік Лессер достроково завершив сезон.

Про це розповів сам німецький біатлоніст.

"Я не поїхав на чемпіонат Європи, як планував раніше. Я завершую сезон прямо зараз. Дещо сталося, я їду додому, але більше поки нічого не скажу.

Можу тільки додати, що це нічого не змінює. Я все одно має намір продовжити кар'єру до Пекіна-2022", - розповів Лессер.