Джерело - sports.ru.
Німецький біатлоніст Ерік Лессер достроково завершив сезон.
Про це розповів сам німецький біатлоніст.
"Я не поїхав на чемпіонат Європи, як планував раніше. Я завершую сезон прямо зараз. Дещо сталося, я їду додому, але більше поки нічого не скажу.
Можу тільки додати, що це нічого не змінює. Я все одно має намір продовжити кар'єру до Пекіна-2022", - розповів Лессер.
На чемпіонаті світу Лессер став срібним призером в сингл-міксті і бронзовим в естафеті.
Нагадаємо, Україна оголосила склади на суперспринт чемпіонату Європи з біатлону.
Раніше, визначився склад збірної України на чемпіонат Європи у Білорусі.